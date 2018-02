RKOMI "Io in Terra Tour"

Sulla scia dello straordinario successo ottenuto dall’uscita del suo primo album ufficiale e dopo i numerosi sold out registrati negli instore di tutt’ Italia, venerdì 9 Febbraio il rapper Rkomi arriverà a Firenze presso il TENDER CLUB.

Straordinario talento della nuova scuola rap italiana tra i più apprezzati nella scena odierna in grado di mettere d’accordo tutti, Rkomi, durante il suo “Io in Terra tour” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album “Io in terra”, uscito lo scorso 8 Settembre su etichetta Universal/Thaurus e già ai vertici di ogni classifica.

Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 nella classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l’album “Io in terra”, già certificato disco d’oro, continua a registrare eccellenti performance di vendita sia per il mercato digitale, sia per il mercato fisico. Il disco è un eccezionale e variegato miscuglio di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole flow del giovane rapper milanese che con questo suo primo album ha già dato prova del suo contagioso e sorprendente modo di rappare.

Da “Solo”, a “Apnea”e “Mai Più”, brani che hanno raggiunto milioni di views sulla rete, il disco si arricchisce di preziosissime e importanti collaborazioni con alcuni dei produttori più influenti del panorama rap italiano. Da Marco Zangirolami a Carl Brave, Shablo e Parix, The Night Skinny, Nebbia, Zef, Marz e Fritz da Cat, non manca inoltre il feat con il direttore artistico dell’intero progetto Marracash nel brano “Milano Bachata”.

"Non vedo l’ora d’ intraprendere questa nuova tournèe live che mi porterà in giro lungo tutta la penisola per tutto l’inverno. Sarà un lungo tour – dichiara Rkomi – ora più che mai sono pronto per affrontare questa grande avventura dal vivo. Tengo in particolar modo alla dimensione live e con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live ho in riservo tante sorprese per dar vita ad uno show davvero esplosivo. In questo tour sono pronto a sfidare me stesso e le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni”.

Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance dal vivo, riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale; non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare “Aeroplanini di carta”, brano in feat con Izi, il cui video sfiora le 5 milioni di views sulla rete.

Da Venerdì 1 Dicembre sarà disponibile in tutti i negozi, una special box edition contenente l’ultimo album “io in Terra” e per la prima volta su supporto fisico, L’ep “Dasein Sollen", lavoro che ha acceso i riflettori su Rkomi , contenente diverse canzoni ormai classici del genere insieme ad un brano inedito dal titolo "Liam Gallagher".

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

