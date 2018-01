​Ristorante chiuso in centro storico: carenze igieniche

Stamani intervento di Polizia Municipale e ASL

Un provvedimento di chiusura per carenze igieniche e una sanzione da 422 euro per pubblicità non autorizzata. È questo l’esito del controllo effettuato questa mattina dal Reparto Amministrativo della Polizia Municipale insieme all’ASL in un’attività di ristorazione nella zona di Borgo Ognissanti.



Dopo le segnalazioni arrivate dall’associazione Borgo Ognissanti, questa mattina è scattato l’intervento. I controlli hanno riguardato tutti gli ambienti dell’attività e in particolar modo i locali della cucina. È lì che sono state riscontrate irregolarità di carattere igienico sanitario: per questo il personale ASL ha notificato al titolare, un 58enne di nazionalità cinese, un provvedimento di chiusura immediata. Il locale potrà riaprire soltanto quando la ASL verificherà che le problematiche igienico sanitarie accertate sono state risolte.

Inoltre la Polizia Municipale ha contestato al titolare dell’attività anche un verbale da 422 euro per la presenza sullo sporto di pubblicità non autorizzata.