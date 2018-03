Riqualificazione di Via Gioberti: cantieri tra le Cento Botteghe

Per il Quartiere 2 un'opera lungamente attesa ed occasione di rilancio del circuito commerciale e non solo

Partono oggi i lavori di riqualificazione di Via Gioberti, "per una strada più bella e a misura di pedone" commenta l'assessore Cecilia Del Re che raccogliendo una pesante eredità ed una sfida impegnativa, dopo anni di attesa, riesce nell'impresa che sembrava irraggiungibile: dare un nuovo design allo storico centro commerciale naturale che, tra le perle rare del capoluogo, sposa ancora residenza e negozi di vicinato.



"Si tratta di un intervento a lungo atteso - spiega l'assessore alle Attività Produttive - che dedica particolare attenzione alla mobilità pedonale, con l’obiettivo di renderla ancor più piacevole e sicura per una passeggiata e per lo shopping lungo le sue oltre 100 botteghe. Marciapiedi ampliati realizzati in lastrico in pietra, spazi pedonali protetti da dissuasori di sosta e cassonetti interrati sono solo alcune delle principali novità di questo progetto, la cui ultimazione è prevista per fine Settembre".



Un volantino per aiutare ad orientarsi. "Per attenuare i disagi di questi mesi, oltre a prevedere una cantierizzazione a tratti, abbiamo promosso una serie di agevolazioni per i parcheggi per residenti, commercianti e clienti di Via Gioberti, illustrati in un volantino, che verrà distribuito questa settimana anche in versione cartacea nei diversi negozi della Via. Ci vorrà, dunque, un po' di pazienza, ma siamo di fronte ad un importante lavoro pubblico, che ha il fine di valorizzare ancor di più questa direttrice della città, insieme a tutte le sue tante attività commerciali, trasformandola così in un nuovo "centro" cittadino".