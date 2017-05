Riprese sul Ponte Vecchio

Una troupe per un video pubblicitario di Ferragamo

Questa mattina all'alba, sul Ponte Vecchio, in un breve intervallo di tempo senza pioggia, un gruppo di operatori composto da cameraman, fotografi e attrezzisti hanno fatto le riprese per un video pubblicitario per la nota casa di alta moda Ferragamo.

La maison Ferragamo ha la sua sede storica nel Palazzo Spini Feroni, in

Piazza Santa Trinita a Firenze. Fondata da Salvatore Ferragamo negli anni '30, il marchio è legato alla manifattura e qualità tipicamente Made in Italy.