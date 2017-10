Rionalissima 2017, tanti fiorentini a Campo di Marte

Banchi tra Viale Paoli, Viale Fanti, Via Cialdini e Piazza Berlinguer

“Rionalissima”, la fiera promozionale fiore all’occhiello di ANVA Confesercenti Firenze, giunta ormai alla XXXI edizione, anche quest’anno non ha deluso le aspettative, e nonostante il tempo un po’ incerto, si è registrato un alto numero di presenze già dalla prima mattina.

La fiera si è svolta come ogni anno, grazie anche alla collaborazione degli ambulanti presenti, in modo ordinato e senza alcun problema rispetto alla vivibilità del quartiere.

Migliaia di persone hanno infatti passeggiato e fatto acquisti durante la giornata, approfittando degli oltre 330 posteggi su area pubblica allestiti per l’occasione in Viale Paoli, Viale Fanti, Via Cialdini e Piazza Berlinguer.

“Grazie a tutti gli operatori che hanno partecipato ieri, - commenta Paola Ghelardi, Presidente A.N.V.A Confesercenti Firenze - “è proprio per la presenza, storicamente assidua di quest’ultimi che la manifestazione, anche in epoca di Amazon e Gdo continua a mantenere un certo appeal nei confronti dei tanti fiorentini che aspettano “Rionalissima” per il primo shopping autunnale, nonostante il clima ancora non propriamente tale”.

“Queste manifestazioni - conclude Ghelardi - dimostrano infatti come il commercio ambulante svolga ancora una grande funzione nella struttura distributiva del nostro territorio, che, non a caso, si compone, solo nella città di Firenze, di oltre 30 mercati rionali a cadenza giornaliera, e ‘Rionalissima’ è una opportunità di lavoro che viene data agli operatori su area pubblica anche in questi momenti di grande incertezza”.