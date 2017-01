Rinvio per Pescara-Fiorentina

L'Emergenza neve impedisce la partita in programma domenica 8 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio Adriatico

La Fiorentina comunica che la partita Pescara-Fiorentina, prevista per domani, 8 gennaio, alle ore 15:00 è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Lo ha deciso il Prefetto di Pescara, dopo la riunione tra Gos e Comune. La preoccupazione maggiore non arriva dal terreno di gioco, ma dal ghiaccio presente sugli spalti e dalla viabilità compromessa. Inoltre faceva temere il pericolo la chiusura autostradale per mezzi pesanti, e considerando che da Firenze erano previsti 9 pullman di tifosi ospiti ai quali si aggiungono 2 pullman da Vicenza per festeggiare i 40 anni di gemellaggio tra tifoserie, oltre i tanti abbonati Pescara Calcio.