Rifiuti, le chiavette elettroniche arrivano a Novoli

Venerdì scorso si è tenuta la prima di 4 assemblee informative con i cittadini

E' iniziata a Novoli - come anticipato dalla lettera del sindaco Dario Nardella - la distribuzione delle chiavette e del materiale informativo per il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Nei prossimi mesi la squadra di informatori Quadrifoglio, riconoscibili dalla specifica divisa, passerà porta a porta per contattare ogni utente e consegnare la chiavetta personale ed il materiale informativo.

Niente è dovuto al personale Quadrifoglio, che consegnerà gratuitamente i materiali.

Agli utenti che non vengono trovati in casa verrà lasciato un avviso di non trovato, dove sono riportate indicazioni precise per poter ritirare la chiavetta ed avere l’informativa necessaria. A partire da sabato prossimo, 21 gennaio, in collaborazione con il Quartiere 5, Quadrifoglio ha allestito un punto informativo e di consegna chiavette attivo ogni sabato mattina dalle 9 alle ore 13 presso l’ex centro sociale Novoli – Lippi in viale Guidoni 178B.



Saranno inoltre allestiti, presso i principali centri commerciali della zona, dei punti informativi mobili dove gli incaricati forniranno tutte le informazioni specifiche sul progetto e, più in generale, sui servizi di Quadrifoglio. Ricordiamo che presso questi punti informativi mobili ed itineranti non saranno consegnate le chiavette, ma soltanto fornite informazioni.



L’area interessata dall’informativa e dalla trasformazione del servizio, che coinvolge circa 13.000 utenze (oltre 20.000 abitanti), è stata suddivisa in quattro quadranti per ciascuno dei quali è organizzata un’ assemblea informativa rivolta ai cittadini. La prima assemblea si è svolta venerdì scorso e riguardava l’area 1. Le prossime 3 assemblee, nelle altre tre zone di Novoli, si terranno prossimamente e saranno pubblicizzate dal Consiglio di Quartiere 5.