Rifiuti in piazza, i cittadini chiedono ispezioni e multe

Il risveglio in San Jacopino, un quartiere del centro città leggermente defilato dal contesto "storico", non è dei migliori.



"Rifiuti strabuzzanti invadono la postazione interrata davanti al bar non è proprio un bel vedere" ci scrivono i residenti, tra i più attivi del capoluogo toscano riuniti in più comitati di zona e iperconnessi attraverso whatsapp.



"Clienti avventori si devono sedere ai tavolini a pochi metri di distanza dai rifiuti" lamentano i cittadini che si definiscono "sentinelle" in stretto contatto con le forze dell'ordine ed impegnate quotidianamente nell'evidenziare le criticità.



Cosa chiedono a Palazzo Vecchio? "Possibile che non si possa risolvere il problema? Forse aumentando il servizio di raccolta ed i controlli da parte degli ispettori ambientali contro gli incivili".