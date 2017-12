Rifiuti da altre regioni: bloccati per approfondimenti giudiziari

Il Consiglio regionale ha approvato una mozione del Movimento 5 Stelle sulla tracciabilità dei rifiuti ed una sulla attività di smaltimento

FIRENZE- La giunta toscana annuncia che nel mese di gennaio verrà disposta la sospensione degli accordi in essere con le Regioni Lazio e Liguria per l'accoglimento di rifiuti. La decisione di procedere con una moratoria dipende dalla necessità di svolgere alcuni approfondimenti sulla gestione dei flussi di rifiuti alla luce degli ultimi accadimenti giudiziari e della volontà di rivedere i processi di smaltimento. "Il momentaneo disagio determinato non intende mettere alcuno in emergenza - si scrive - tuttavia l'amministrazione toscana ritiene di sospendere l'accoglimento di rifiuti dall'esterno".

L’ultima seduta d’Aula del 2017 si è chiusa questo pomeriggio, mercoledì 20 dicembre, con l’approvazione di due mozioni presentate dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Con la prima si impegnano il presidente e la Giunta regionale a promuovere – nelle sedi istituzionali competenti – “la completa ed efficace attivazione del ‘sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti’ (Sistri)”. Con la seconda, nell’ambito delle società autorizzate a smaltire i rifiuti, considerato che nella nostra regione sono numerose le indagini sui presunti illeciti ambientali, si impegnano presidente e Giunta “ad attivare le strutture per svolgere un approfondimento puntuale sui titoli autorizzativi in essere e, ove ne ricorressero le condizioni di legge, a procedere alla sospensione o al ritiro degli stessi”.