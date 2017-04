Riccardo Fogli... Un uomo che ha vissuto

Giovedì 16 marzo dalle ore 18.30 la Feltrinelli RED piazza della Repubblica 26, Firenze Partecipa Titti Giuliani Foti.

L’AUTORE

RICCARDO FOGLI (Pontedera 1947) è stato il cantante dei Pooh tra il 1966 e il 1973, quando ha deciso di proseguire la carriera da solista. Ha vinto Sanremo nel 1982 con Storie di tutti i giorni. E’tornato a suonare con il suo gruppo i Pooh in occasione del cinquantenario della band.

IL CONTENUTO



Riccardo Fogli non ha mai amato e voluto la vita scontata. Abbandona la fabbrica per dedicarsi alla musica. Entra nei Pooh e al momento del grande successo lascia gruppo e moglie per seguire un’altra donna. Inizia una carriera solista come ragazzo del rock, poi si trasforma in un uomo elegante che trionfa a Sanremo. Partecipa alla prima edizione di Music Farm e vince.

Diventa padre a 46 anni e ancora a 65 anni. Nel 2016, 43 anni dopo l’addio, torna nei Pooh, dimostrando che si può davvero essere amici per sempre. In questo libro racconta il suo percorso artistico e umano, con tutte le paure e le emozioni sempre all’insegna dell’autenticità.

UN UOMO CHE HA VISSUTO. STORIA DI TUTTI I MIEI GIORNI

di Riccardo Fogli



pagg. 192

euro 17,90

Uscita: 31 gennaio 2017