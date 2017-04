Rettori VS Abantangelo a Firenze il 21 Aprile

Sarà l’impianto dello Spazio Reale ad ospitare il tricolore dei mediomassimi

David Rettori, - 8 vittorie 4 sconfitte e 1 pareggio - affronterà Stefano Abatangelo - 19 vittorie 5 sconfitte 1 pareggio. Il match è valido per il titolo nazionale cat. pesi mediomassimi.

David è divenuto campione italiano dopo la squalifica per doping di Cannata, con cui aveva disputato - perdendo - il match valevole per il titolo nel luglio del 2016. Per David si tratta dunque, parole sue, “di conquistare il titolo e non di difenderlo”.

A breve la nostra redazione intervisterà il pugile fiorentino.

Spazio Reale: Via di San Donnino, 4/6,Campi Bisenzio - Firenze