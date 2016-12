Restaurata la Madonna con Bambino di Benedetto da Maiano

Alla Ven. Arc. della Misericordia di Firenze

Firenze, 15 dicembre 2016 – E’ stato presentato oggi, 15 dicembre, alla Misericordia di Firenze il restauro della statua della Madonna con Bambino di Benedetto da Maiano (1442-1497).

All’opera, che è ospitata nella Sala di Compagnia dell’Arciconfraternita piazza Duomo, è stata ripulita la superficie in modo omogeneo con acqua distillata. A completamento di questa fase sono state alleggerite le zone pigmentate scure con adeguate soluzioni, diluite con acqua, per togliere l’effetto ‘macchie’ nelle zone dove questo appariva in modo macroscopico.

Alla presentazione hanno partecipato Jennifer Celani della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, funzionario di tutela Quartiere di San Giovanni, Enrico Santini responsabile del Patrimonio Artistico Misericordia di Firenze, la restauratrice Maria Claudia Bianculli e International Inner Wheel Club Firenze Medicea sponsor del restauro.

La statua fu terminata nel 1575 dallo scultore Battista Lorenzi, che aveva eseguito buona parte della tomba di Michelangelo in Santa Croce e fu messa finita sull’altare della loro sede.

Nel 1576 la Misericordia di Firenze ottenne la sua attuale sede in piazza Duomo, e la statua commissionata due secoli prima proprio dall’Arciconfraternita, venne collocata sull’altare provvisorio della Misericordia.

L’opera è di notevole impegno e nuova concezione nell’ampiezza delle mosse plastiche e nella complessità del ritmo compositivo: pacato e solenne nella Madre, dinamico e “in torsione” nel Bambino. Si deve ricordare che la statua, come appare oggi, è frutto anche del considerevole intervento cinquecentesco dello scultore Battista Lorenzi di chiara adesione michelangiolesca.