Register.it, gruppo Dada licenzia: presidio e sciopero di protesta 

In piazza Annigoni a Firenze Filcams Cgil: “Inaccettabile, lotteremo per avere giustizia”

Venerdì scorso c'è stato un incontro con le rappresentanze sindacali alle quali sono stati annunciati i tre licenziamenti; incontro anticipato, in mattinata, dall'invio delle lettere all'Ufficio del Lavoro, un comportamento definito da Cgil "rarissimo anche in tempi di relazioni sindacali complicate".



“Non servite più.. così due lavoratori e una lavoratrice, due primi e un secondo livello, tra i 40 e i 50 anni, da lungo tempo in servizio di Register.it, azienda del gruppo Dada che offre servizi per il web, sono stati licenziati" commenta il sindacato.



Le motivazioni addotte sarebbero che le mansioni dei tre non servono più e che senza possibilità di ricollocazione in azienda.



"Register.it, conta circa 100 dipendenti e sta andando bene e non attraversa nessuna crisi. Sicuramente non è vera la prima circostanza, stante che del lavoro per loro è arrivato anche in giornata. Quanto poi alla impossibilità di ricollocazione, anche questo è falso stante che il licenziamento si può evitare se si accetta un trasferimento al call center, ovviamente con demansionamento" commenta la Filcams Cgil che oggi ha indetto uno sciopero di due ore con presidio in Largo Annigoni a Firenze dalle 10 alle 12.