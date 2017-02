100 coppie soltanto vivranno l'emozione di correre insieme la mezzaperuno all'Half Marathon Firenze Vivicittà il 9 aprile

Regalati a San Valentino una mezza maratona da correre con chi ami. Domenica 9 aprile all'Half Marathon Firenze Vivicittà torna la staffetta dell’amore: la “mezzaperuno”. I concorrenti avranno lo stesso numero di pettorale, salvo per le lettere A e B a indicare chi corre la prima e chi la seconda frazione di gara, e potranno scambiarsi il chip solo nell'area prevista. Ci saranno speciali classifiche per le coppie in gara: mezzaperuno a coppia assoluta e mezzaperuno a coppia mista. Il tempo di gara massimo sarà come per la Half Marathon Firenze di 2h e 30; ammessi anche atleti tesserati per società diverse. Cento in tutto le coppie che potranno essere tesserate.

L'idea è quella di promuovere la pratica sportiva ed in particolare il podismo, invogliando a una più ampia partecipazione le coppie, non necessariamente solo d'innamorati.

La manifestazione, all'insegna dello sport per tutti, prevede oltre alla classica corsa di 21,097 km anche la corsa non competitiva di 8 km, la walking di 5 km con Milena Megli e la Tommasino Run. La gara quest'anno ha per tema lo stop al bullismo. La maglietta, che sarà consegnata a ciascun partecipante, riporta la vignetta disegnata da Sergio Staino e, per il quinto anno consecutivo è di Diadora, main sponsor della manifestazione targata Uisp.