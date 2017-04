Razzanelli lancia la sfida a Nardella: “Sperimentazione sui viali? Facciamola domattina!”

Si riaccende il dibattito in materia di trasporto pubblico a Firenze

“Uno spreco di soldi inutili” così Mario Razzanelli (consigliere comunale di Forza Italia) definisce l’ultima ipotesi di una busvia da Piazza Libertà a Bagno a Ripoli illustrata dal sindaco Dario Nardella: “Si vuole sperimentare e testare l’ipotesi di una tramvia sui viali? Benissimo anzi facciamolo domattina! Non c’è bisogno di una busvia elettrica, basta delimitare due corsie preferenziali utilizzando gli autobus già in circolazione e finalmente avremo un test sui flussi del traffico attendibile. Spendere 30 milioni di euro per un’operazione simile solo per provare a vedere che succede ed eventualmente poi rimuoverla in favore di un’altra infrastruttura significa buttare soldi dalla finestra. Non avrebbe senso impiegare queste ingenti risorse finanziarie senza averne verificato prima i risultati. Secondo gli studi fatti al tempo del referendum sulla Tramvia la riduzione degli spazi sui viali al traffico veicolare avrebbe avuto effetti estremamente negativi sulla circolazione, ma una sperimentazione poco costosa è benvenuta".

"Il Jumbo bus, come la chiamano oggi la linea che dovrebbe collegare Bagno a Ripoli, era una delle opzioni all'epoca proposte al posto della tramvia fiorentina. Alimentato in maniera ecologica, con corsie dedicate anti invasione; costi enormemente più bassi, strutture meno invasive, durata lavori decisamente più bassa e stessa efficacia della tramvia. Invece i geni adottarono il ferrovecchio su rotaia, una roba che i giapponesi ci prendono in giro da anni vista la macchina antiquata spacciata per novità. Ci è davvero, spesso, impossibile capire la logica usata in scelte così importanti; che tale logica sia asservita al Dio profitto?" è il commento di Pierluigi Pozzi del Fronte Nazionale Firenze.