Rapporto sullo Sport in Toscana: oltre 6 mila impianti pubblici e privati

In Toscana oltre 2 milioni di persone praticano sport. Finanziamenti dal governo per riqualificare gli impianti sportivi di Barberino e Sambuca

In Toscana negli ultimi quattro anni è salito costantemente il numero di chi pratica sport ad ogni livello. E' uno tra i dati più importanti emersi nel Primo Rapporto sullo Sport in Toscana fortemente voluto dall'Osservatorio Regionale per lo Sport e dal suo presidente Riccardo Burresi, dalla Regione Toscana e dall'assessore al Diritto alla Salute, welfare e sport Stefania Saccardi, da CONI Toscana, CIP e ANCI.



“In Toscana abbiamo oltre 320mila atleti tesserati con le Federazioni Sportive, circa 18.000 in più rispetto al 2013, e questo – indica Riccardo Burresi, presidente dell'Osservatorio Regionale per lo Sport – significa che le politiche della Regione Toscana per lo sport hanno effetti positivi”. “Il fenomeno sportivo in Toscana è ampiamente diffuso - continua Burresi - Due toscani su tre fanno attività sportiva o attività fisica. Un quarto dei toscani (941mila) pratica uno o più sport. Il nostro rapporto fotografa la straordinaria importanza sociale, economica e per la salute dello Sport e ci riempiono di orgoglio e responsabilità le parole del Ministro dello sport Luca Lotti che definisce il nostro lavoro un’iniziativa importante, che dimostra attenzione alla qualità di vita dei cittadini indicando che non era mai accaduto che una regione stilasse un documento di questo tipo.”



Numeri importanti quelli forniti dal Rapporto secondo il quale su 279 comuni rilevati in Toscana, con una popolazione residente di oltre 3,7 milioni risultano presenti ben 6.210 impianti (1,65 impianti per 1.000 abitanti) di cui 5.775 funzionanti (1,54 per 1.000 abitanti), di cui il 66% di proprietà pubblica e il restante 34% di proprietà privata.



“Numeri che ci fanno ben sperare – aggiunge Burresi – in quanto, come sappiamo, una regolare attività fisica contribuisce a migliorare la qualità della vita e i benefici in termini di salute sono noti, tra cui il minor rischio di patologie cardiovascolari, di ipertensione, diabete di tipo 2 e alcune forme di tumore (colon, seno). Effetti positivi vi sono anche sulla salute mentale riducendo i livelli di stress, ansia e depressione e per il controllo del peso. Un regime alimentare corretto e l’attività fisica sono le più importante forme di prevenzione delle malattie e il miglior modo per stare in salute.”



“Il massiccio coinvolgimento di oltre 2 milioni di Toscani nella pratica sportiva, conclude Burresi, non sarebbe possibile senza lo straordinario lavoro delle oltre 87.000 persone che a vario titolo e spesso in modo volontario, collaborano alla relazione dell’attività sportiva organizzandosi nelle oltre 9.700 associazioni sportive della Toscana alla quali va tutta la nostra gratitudine e tutta la nostra attenzione”.

Impianti più efficienti, sicuri e adeguati alle nuove normative e alle esigenze della popolazione sportiva. L'Unione comunale del Chianti Fiorentino ottiene dal governo nell'ambito del bando periferie Sport due finanziamenti destinati a migliorare le prestazioni e gli spazi degli stadi comunali di Barberino Val d'Elsa e Sambuca Val di Pesa. Il primo, per un investimento complessivo pari a quasi centomila euro, finalizzato a riqualificare l’impianto del capoluogo, “assume particolare importanza - dice il sindaco di Barberino Giacomo Trentanovi - per i lavori di sostituzione e adeguamento delle recinzioni perimetrali, oltre alla riqualificazione del terreno di gioco”. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova recinzione a norma delle specifiche Coni, articolata in diverse soluzioni: sul lato lungo delle tribune è prevista una recinzione antiribaltamento. Sugli altri tre lati del campo sarà realizzata una recinzione con pali infissi a terra e maglia sciolta. I quattro lati di recinzione avranno un’altezza di 2,20 metri, come stabilito dalla norma, inoltre saranno previste reti più alte per i palloni fino ad un’altezza complessiva di 7 metri. Per quanto riguarda la recinzione dell’impianto è prevista la delimitazione dell’area perimetrale con una rete su due lati. Il sindaco annuncia che “l'opera permetterà di traslare il campo da gioco di circa tre metri, inoltre su questo lato è previsto l’ingresso degli spettatori e un ingresso carrabile direttamente sul campo per le manutenzioni. Sul versante ad ovest si prevede di realizzare una recinzione alta 2,50 metri corredata di siepe. Saranno realizzati cancelli carrabili e pedonali per assicurare l’accesso al pubblico e ai giocatori, oltre ai mezzi di soccorso e per la manutenzione. L’opera si completerà con l’intervento di riqualificazione del manto erboso e di sostituzione delle attrezzature”. Per quanto riguarda Tavarnelle l'opera pubblica, per un importo complessivo pari a 250 mila euro, finanziato per 175 mila euro dallo Stato, mira a riqualificare e potenziare le prestazioni anche in termini di sicurezza del campo sportivo di Sambuca. Nello specifico l'intervento consiste nel realizzare l'impianto di illuminazione in funzione del campo sportivo, dell'area destinata al pubblico e in prossimità delle uscite di emergenza. “Continuiamo - aggiunge il presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino David Baroncelli - a lavorare nel settore sport per la riqualificazione degli impianti del territorio concentrando la nostra attenzione sugli spazi del capoluogo e delle frazioni. L'impianto di Sambuca sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione mentre abbiamo completato la progettazione in fase preliminare per il miglioramento dello stadio del capoluogo su cui interverremo con la realizzazione di nuovi spogliatoi e dell'illuminazione di emergenza per le partite in notturna”. Al momento è in corso di realizzazione la nuova palestra per un investimento complessivo pari a un milione di euro, sostenuto dall'Unione comunale del Chianti Fiorentino. La nuova struttura, i cui lavori si completeranno entro settembre, sarà a disposizione delle associazioni e delle società sportive per gli allenamenti e le attività motorie più diverse.