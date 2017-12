Rapine a Firenze: Camera di Commercio vara progetto di videosorveglianza

Possono ottenere il contributo le imprese con sede legale oppure operativa nella città metropolitana di Firenze

Negozi più sicuri con le telecamere anti rapina. A questo punta il progetto di Camera di Commercio di Firenze per sostenere economicamente le pmi della città metropolitana di Firenze che vorranno dotarsi di sistemi di sicurezza e video-allarme anche connessi con le centrali operative di Polizia e Carabinieri.

Nell’ultima seduta, la giunta ha stanziato la somma complessiva di 200mila euro per coprire, con contributi a fondo perduto, il 50% delle spese sostenute per l’adeguamento o l’installazione di telecamere antirapina, impianti di video-allarme e videosorveglianza all’interno delle imprese (fino a un massimo di 3mila euro per ogni singola azienda).



L’anno scorso, dopo che l’esigenza emerse all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il contributo di Camera di Commercio di Firenze ha permesso l’installazione di circa 70 impianti in negozi e piccole e medie imprese in genere. Quest’anno è previsto che almeno altre 80 telecamere possano essere installate con il nuovo intervento.



Possono ottenere il contributo le imprese con sede legale oppure operativa nella città metropolitana di Firenze. La domanda andrà indirizzata alla Camera di Commercio di Firenze dal 2 gennaio al 15 febbraio 2018, ma la fattura della spesa effettuata deve essere relativa al 2017. Camera di Commercio liquiderà il contributo a tutte le imprese che avranno presentato domanda regolare, eventualmente riducendo il contributo spettante proporzionalmente alle spese sostenute qualora i fondi non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste.



“Il tema della sicurezza è sempre all’ordine del giorno, i piccoli imprenditori di Firenze e provincia sanno bene quanto ci sia bisogno di difendersi al meglio da rapine e furti anche utilizzando le tecnologie e Confartigianato Firenze è pronta a indirizzarli verso le opportunità da cogliere al volo – dice Jacopo Ferretti, Segretario Generale di Confartigianato Firenze – una di queste è senz’altro il nuovo bando della Camera di Commercio di Firenze”.

Il bando è rivolto a piccole e medie imprese che possono avere un aiuto per incrementare la loro sicurezza (per un totale di 200 mila euro) e installare telecamere per la videosorveglianza, allarmi antirapina e sistemi di sicurezza per interagire direttamente con le centrali delle forze dell’ordine.

La proposta della Camera di Commercio è un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 (fino ad un massimale di € 3.000,00 di contributo, ed un progetto minimo di spese ammissibili pari a € 500 per ogni impresa partecipante).

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio 2018 fino al 15 febbraio 2018.

Il sistema di videoallarme antirapina, l’impianto di videosorveglianza o l’impianto di allarme antirapina per essere inseriti nella domanda devono essere realizzati nella sede dell’azienda che si trova sul territorio della provincia di Firenze.

“E’ il momento per gli artigiani di investire nella propria sicurezza – conclude Ferretti – gli sportelli di Confartigianato possono dare un vademecum utile ai propri soci e guidarli verso la realizzazione di sistemi tecnologici utili a difendere le proprie attività”.