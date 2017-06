Rapina nella notte, ladri entrano dalla finestra lasciata aperta

Anziani sorpresi nel sonno e costretti a consegnare i preziosi

Durante la notte, nella zona di Grassina, due anziani coniugi, mentre dormivano in camera da letto, venivano sorpresi nel sonno da due individui che, dopo essersi introdotti nell’abitazione dalla finestra della cucina lasciata aperta, li costringevano a consegnare alcuni monili in oro, dileguandosi subito dopo.



Danno in corso di quantificazione. Le vittime non hanno riportato lesioni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Oltrano.