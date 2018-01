Rapina a Firenze: entra dalla finestra, pensionata percossa e derubata

La vittima del furto ha subito lesioni giudicate guaribili in 5 giorni

La scorsa notte, in viale Luigi Gori a Firenze, un uomo ha forzato la finestra di un appartamento posto al primo piano di un edificio e si è introdotto all'interno, ove vi era una vedova, pensionata che, dopo essere stata minacciata e percossa, è stata costretta a consegnare al malvivente la somma contante di 150 euro, la fede nuziale e un paio di orecchini.



La vittima è stata trasportata - in codice verde - all'ospedale Careggi, ove è stata medicata per lesioni giudicate guaribili in 5 giorni per un lieve trauma cranico e una contusione a un dito della mano sinistra.



Sul posto sono interventi i Carabinieri della Compagnia di Firenze e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale per i rilievi.