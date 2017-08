Rally di Reggello: il 2 e 3 settembre la 10^ edizione

Strade chiuse e viabilità alternativa

REGGELLO– Un evento attesissimo da tutti gli amanti dei motori: il 2 e 3 settembre si ‘celebra’ la decima edizione del Rally di Reggello-Città di Firenze organizzato da Reggello Motorsport, ACI Firenze con il patrocinio del Comune.

Per il Comune di Reggello si tratta di un evento importantissimo dal punto di vista turistico e di promozione del territorio. Tutto è già pronto per accogliere i partecipanti alla sfida e i tanti appassionati che arriveranno nella cittadina valdarnese.

Da ben 10 anni ormai, la Reggello Motorsport organizza questa iniziativa: tutto è cominciato grazie ad un gruppo di amici, amanti delle auto e delle corse che riuscì a realizzare il sogno di portare un rally automobilistico a Reggello. La competizione si è poi arricchita grazie alla presenza oltre alle auto ‘moderne’ di quelle d’epoca che portano sempre con loro un fascino particolare. La gara prenderà il via alle 21,30 nella frazione di Cascia di fronte alla bellissima Pieve dei Santi Pietro e Paolo e conterà ben otto prove speciali. Da segnalare anche che il tracciato è molto apprezzato dai partecipanti, dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

“Il Rally di Reggello – afferma il Sindaco Cristiano Benucci – si è affermato in questi anni come una tra le manifestazioni più importanti del nostro territorio, raggiungendo rilevanza di livello internazionale. Durante le varie prove della gara – conclude il Sindaco - avremo modo di far conoscere il nostro territorio con le sue particolari bellezze e le sue grandi potenzialità”.

Come ogni anno gli organizzatori cercheranno di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza: la manifestazione si svolgerà sabato dalle 21 alle 24 e domenica dalle 7,30 alle 17,30. Per la giornata di sabato sera a partire dalle 19,30 sarà in funzione un servizio navetta gratuito andata e ritorno che partirà dalle 19,30 dalla zona dello stadio-piazza Aldo Moro e si dirigerà verso Pietrapiana.