Ragazze, vi spogliate per l'arte?

vb48, 2001 a Palazzo Ducale, photo: Dusan Reljin 2017

E' l'invito del casting per una performance artistica di Vanessa Beecroft

Il Festival Firenze Suona Contemporanea ricerca un gruppo di ragazze under 35 di diverse etnie, per un progetto con l'artista Vanessa Beecroft. Il Florence Art Music Ensemble ha bisogno di giovani donne con caratteristiche precise: altezza minima 172; fisico atletico; capelli tinta naturale; no tatuaggi vistosi.

"Danzatori, performer e attori sono particolarmente benvenuti -specifica l'annuncio on line- ai non professionisti non sarà comunque richiesta alcuna capacità particolare. Nelle performance sarà mostrata la normale fisicità dei soggetti. Sono preferibili una buona attitudine all’uso del corpo e disponibilità a sessioni performative con abiti di scena, trucco e nudo artistico".

Per partecipare alla selezione l'invito è a inviare una e-mail a debora.ercoli@gmail.com fornendo i propri dati (nome e cognome, e-mail di riferimento e contatto telefonico). Sarà l'artista 'artista italiana, specializzata nell'espressione artistica tramite tableau vivant, a scegliere tra le candidature pervenute i soggetti più adatti a interpretare e partecipare al progetto. Una pre-selezione verrà fatta su CV. Le audizioni si terranno a Firenze entro fine mese.