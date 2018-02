Ragazza aggredita a Montelupo: fermato presunto colpevole

L'aggressione è avvenuta sabato 14 ottobre 2017 nel Parco urbano dell'Ambrogiana

Novità nelle indagini sull'autore dell'aggressione alla giovane di Montelupo Fiorentino, colpita nella notte e trascinata in una zona buia del Parco dell'Ambrogiana dove sarebbe stata poi ritrovata alle prime luci dell'alba.



La Questura di Firenze annuncia la svolta nelle indagini ed il fermo di un presunto colpevole.



La ragazza, di rientro da una discoteca, era diretta alla Stazione locale dei treni per fare ritorno a casa, quando è stata aggredita.

Fin da subito le indagini sull'autore della drammatica aggressione hanno presentato diverse criticità: l'assenza di testimoni, la difficoltà della vittima di ricordare i fatti accaduti, assenza di una telecamera puntata sul luogo dell'aggressione. Solo un fotogramma prima dell'ingresso della ragazza nel Parco, ed una cella telefonica presso l'ex Ospedale psichiatrico che localizza la giovane sul luogo. Lo zaino della ragazza sarà recuperato presso la stazione grazie ad una segnalazione, ma nessuna traccia diretta verso il colpevole.



"Una grandissima notizia per la nostra comunità" commenta il primo cittadino di Montelupo, Paolo Masetti con un post su Facebook "È stato arrestato il presunto responsabile dell'aggressione nel Parco dell'Ambrogiana. Ancora non conosco i particolari ma intanto desidero congratularmi con le Forze dell'Ordine per avere risolto un caso che fin da subito era sembrato non facile. Avrò modo di commentare ulteriormente".



L'accaduto ha attivato una reazione immediata dell'Amministrazione che ha aumentato l'illuminazione pubblica nell'area, oltre a prevedere l'inserimento di nuove videocamere, e dotato il sottopasso accanto al quale la ragazza era stata abbandonata di un nuovo impianto illuminante.

In aggiornamento.