​Raddoppia la fiera agricola in piazza Indipendenza

Appuntamento il secondo e quarto venerdì del mese con Campagna Amica

Raddoppia l’appuntamento con i prodotti agricoli in piazza Indipendenza. Il mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti animerà la piazza non solo il secondo ma anche il quarto venerdì del mese con oltre 20 espositori di prodotti agricoli freschi e trasformati. Lo ha annunciato l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re confermando l’abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico pari al 50 per cento.

“Stiamo lavorando per dare a piazza Indipendenza una nuova vocazione di servizio ai cittadini promuovendo eventi virtuosi per i residenti all’insegna dei prodotti di qualità – ha detto l’assessore Del Re – L’esperimento di Campagna amica partito a novembre si è rivelato un successo; per questo abbiamo deciso di raddoppiare gli appuntamenti mensili. L’obiettivo è quello di dare nuova vita a piazza Indipendenza e siamo contenti che Coldiretti sia venuta incontro a questa esigenza dell’Amministrazione. Abbiamo confermato l’abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico pari al 50 per cento. Siamo convinti che la sicurezza di un luogo in difficoltà possa essere affrontata non solo con presidi delle forze dell’ordine, ma anche con un presidio sociale come una fiera di qualità”.

Prosegue anche l’appuntamento del sabato mattina con Campagna amica alle Cascine. Il progetto di Coldiretti può contare su 70 mercati di agricoltori, con l'obiettivo di valorizzare la produzione locale e migliorare il rapporto con il consumatore promuovendo legame col territorio, qualità e stagionalità dei prodotti, salubrità alimentare.