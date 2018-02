Racconti nella Rete: Castelvecchi nuovo editore per l'antologia 2018

A settembre raccoglierà i 25 racconti vincitori della 17^ edizione dell’omonimo premio letterario

“Abbiamo scelto una casa editrice attenta alle proposte degli scrittori emergenti” – dice il presidente del premio, Demetrio Brandi – “un editore che siamo certi darà ampia visibilità agli autori che partecipano al nostro concorso”.

In piena sintonia con Brandi il direttore editoriale della casa editrice Castelvecchi, Pietro D’Amore: “Siamo felici e onorati di poter sostenere Racconti nella Rete” – dice D’Amore – “e di poter dare ad autori emergenti la possibilità di farsi conoscere”.

Racconti nella Rete vuole essere un’opportunità di espressione e confronto tra aspiranti scrittori più o meno giovani. Nel corso degli anni il successo del premio Racconti nella Rete è stato ampiamente confermato sia dalla cresciuta qualità degli elaborati pervenuti che dal grande numero di partecipanti dall’Italia e dall’estero. Il progetto letterario parte e si sviluppa ogni anno nel sito www.raccontinellarete.it – si potrà partecipare fino al 31 maggio – dove gli autori possono pubblicare i propri racconti inediti, oltre che leggere e commentare quelli degli altri. L’esperienza è arricchita anche da una sezione speciale di racconti per bambini e dal premio Racconti per Corti riservato a soggetti per cortometraggi.

La peculiarità del concorso è il momento vitale ed emozionante della pubblicazione on-line dei racconti. In una sorta di agorà virtuale, tutti trovano infatti lo spazio privilegiato per dar voce alle proprie fantasie, memorie o sogni, per cimentarsi nella scrittura creativa e per saggiare il valore e la qualità del proprio lavoro, incontrando talenti sconosciuti o confrontandosi immediatamente con i diversi stili narrativi, generi e contenuti. E’ questo il momento in cui tutti, dal professionista al dilettante, hanno piena possibilità di espressione e uguale dignità di ascolto.