#QuattroChiacchereCon... Alessandro Masti.

Direttamente da una delle più belle "terrazze" su Firenze, dal Caravanserraglio su Monte Morello, Alessandro Masti.

Da sempre la voce per antonomasia della radio in Toscana e non solo. Conduce ormai da molti anni programmi radiofonici che sono un vero successo.

La sua formula vincente sono gli scherzi telefonici, senza mai essere offensivo e volgare, proprio come la stasera al Caravanserraglio di Monte Morello. Scherza con le sue "vittime" soprattutto prendendo in giro... se stesso!

Oltre che in svariate radio toscane ha lavorato per qualche anno in un programma di punta sul network nazionale RTL 102.5 .

Bravissimo presentatore che in più occasioni è stato chiamato anche per serate come Miss Italia, festival canori di rilievo nazionale e sfilate di moda.