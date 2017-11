Quarto tempo Rugby e cultura - Nazionale Italiana Rugby e la Librerie Feltrinelli insieme

La libreria come luogo di dialogo e incontro tra sport e cultura. In occasione delle partite con Fiji, Argentina e Sud Africa, la Nazionale Italiana Rugby e laFeltrinelli organizzano un ciclo di appuntamenti che seguirà le tappe degli azzurri nelle città di Catania, Firenze e Padova.

Gli incontri in Feltrinelli saranno l’occasione per conoscere da vicino alcuni tra i protagonisti della Nazionale di Rugby, che raccontano al pubblico le loro passioni letterarie e musicali, insieme all’impegno nel campo del sociale che li contraddistingue.

Un legame, quello tra sport e cultura, che si nutre di valori condivisi, come il coraggio, la tenacia, il superamento dei propri limiti.

“Trovandoci spesso a viaggiare in Italia e all’estero la lettura e lo studio fanno parte integrante della nostra quotidianità” hanno spiegatoEdoardo Gori e Francesco Minto, due dei veterani del gruppo azzurro. “Leggere non solo ci aiuta a trascorrere il tempo tra una seduta e l’altra o a riempire gli spazi vuoti tra gli allenamenti, ma è parte integrante del nostro processo di formazione, umana e sportiva. Molti di noi approfittano dei raduni della Nazionale anche per preparare esami universitari, ma nel gruppo inevitabilmente le esigenze ed i gusti sono eterogenei”.

Gori e Minto sono, inoltre, impegnati in prima linea nella promozione di un libro indirettamente collegato al mondo del rugby, “Così come sono” di Giancarlo Volpato, miranese come Minto e vittima in passato di un trauma di gioco che lo ha reso tetraplegico. Scritto insieme al giornalista di Gazzetta dello Sport Simone Battaggia, il libro attraversa gli anni successivi all’infortunio ed il ricavato è devoluto alla Onlus “La Colonna” fondata dallo stesso Volpato per sostenere la ricerca ed i pazienti miolesi.

Gli incontri in Feltrinelli delle prossime settimane diventeranno, dunque, l’opportunità per discutere anche del libro di Volpato e dell’impatto che la collaborazione con “La Colonna” ha avuto su numerosi Azzurri.

La prossima tappa vedrà la Nazionale a Firenze ospite di RED laFeltrinelli di Piazza della Repubblica, mercoledì 15 novembre, sempre alle ore 18.

Ultima tappa prima del big match con il Sud Africa sarà mercoledì 22 novembre a laFeltrinelli di Padova di via San Francesco 7.

Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Andrea Cimbrico, responsabile delle relazioni media della Federazione Italiana Rugby.