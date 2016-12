Pulizia urgente sull'Arno: in settimana interventi sui ponti alla Carraia, della Vittoria e Vespucci

Rinviati i lavori su lungarno Anna Maria Luisa dei Medici

Sarà effettuato la prossima settimana l'intervento di ripulitura urgente delle pile di alcuni ponti cittadini a seguito dell'accumulo di rami causato dalle piene delle scorse settimane. In dettaglio dalle 9 di lunedì 28 alle 13 di martedì 29 novembre sarà chiuso, pedoni compresi, Ponte alla Carraia mentre su Ponte Vespucci sarà istituito un divieto di sosta nella semicarreggiata in direzione di lungarno Vespucci. Martedì 29 novembre sarà la volta di Ponte della Vittoria: dalle 13 alle 16 scatterà un restringimento di carreggiata con chiusura delle due corsie in ingresso città. Le rimanenti due corsie saranno utilizzate una per senso di marcia. Chiuso anche il marciapiede lato centro città.

Inizieranno a metà settimana i lavori di ripristino della pavimentazione in pietra su lungarno Anna Maria Luisa dei Medici. Un rinvio di qualche giorno, rispetto al previsto avvio nella giornata di lunedì 28 novembre, causato da due interventi urgenti, ovvero: la pulizia delle pile del ponte alla Carraia (in programma dalle 9 do lunedì alle 13 di martedì con chiusura al transito) e l’indagine georadar di Publiacqua su una tubazione in via dei Bardi (effettuata in orario notturno da lunedì 28 novembre a giovedì 1° dicembre in orario 21-6).