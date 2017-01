Maltempo: sbloccate le strade appenniniche dalla neve

Quattro camionisti bloccati a Panna, intervento di Polizia municipale. Ancora vento fino a domani ma l'allerta si attenua

Si attenua l'allerta vento forte a Firenze. Alla 12 si è passati dal codice arancione a quello giallo (a rappresentare il cosiddetto livello di 'vigilanza') che, secondo il nuovo bollettino del centro funzionale regionale, terminerà alle 13 di domani, giovedì 19 gennaio. L'allerta riguarderà, naturalmente, non solo il Comune di Firenze anche una zona più vasta che comprende quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. A Firenze, al momento, il Lamma ha registrato la raffica più forte subito dopo la mezzanotte: il vento è arrivato a soffiare fino a 76,2 chilometri orari. Da quel momento non si sono registrate raffiche più forti.

La SS 3Bis “Tiberina” (E45), già percorribile da stamattina dai veicoli leggeri, è stata riaperta anche ai mezzi pesanti. A Sarsina tutti i veicoli vengono controllati per verificare il possesso dei dispositivi invernali obbligatori. Per le operazioni di sgombero neve sono stati impiegati 30 mezzi sgombraneve/spargisale e due turbine.

Quattro camionisti bloccati a Panna, aiutati grazie all'intervento di Polizia municipale e Protezione civile. E' successo ieri in tarda serata: fornito un pasto. Trascorsa la notte sui mezzi, stamani sono ripartiti. Le immagini sono riprese da pagina Facebook Vab Mugello.