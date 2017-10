Rischio alluvioni: ecco come comportarsi e cosa fare

Una mini campagna che ha come obiettivo la diffusione delle norme di comportamento necessarie ad accrescere la cultura di protezione civile

Come comportarsi in caso di emergenza? Cosa fare in caso di alluvioni? Lo spiega ai cittadini un opuscolo della protezione civile del Comune distribuito in questi giorni nella zona Porta al Prato e a novembre in quella di piazza San Jacopino.

Personale della protezione civile e volontari sono impegnati in questa mini-campagna di informazione che ha come obiettivo la diffusione delle norme di comportamento necessarie ad accrescere la cultura di protezione civile.

«Il sistema di protezione civile – ha sottolineato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini – è una struttura articolata e all’avanguardia, con uomini e mezzi, ma serve un sistema di informazione rivolto ai cittadini per dare consigli su come reagire in caso di emergenza. Questa mini-campagna ha proprio questo obiettivo: aiutare la popolazione a gestire il pericolo».