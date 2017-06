Professionisti e dilettanti a Chiesanuova il 9 Giugno

Nel Comune di San Casciano Val di Pesa interessante kermesse di Pugilato

Consueto appuntamento all'interno della Sagra del Pinolo di Chiesanuova San Casciano. Una grande area attrezzata con punti di ristoro e stand di prodotti tipici faranno da cornice alla serata di Pugilato .

Il Ring sarà montato nella suggestiva arena ai piedi del teatro del paese. La ASD Sempre Avanti Firenze, quest'anno in collaborazione con la Best Gloves, ha organizzato al meglio la kermesse pugilistica. Il Main Event sarà affidato ai supermedi Lepei Dragan (ginestra Fiorentina) vs Marco Miano (Milano). 8 round per stabilire la scalata a titoli internazionali, lo stile dei due pugili fa pensare ad un'intensa gara fra fighters. Infatti a Lepei, che predilige la boxe a corta distanza, saranno contrapposte le soluzioni di In-fighter del Pugile Lombardo .

L'altro incontro professionistico, cat. pesi Medi, sarà disputato tra il fiorentino di adozione Mustafa Sead e il siciliano Ignazio Crivello. Match dall'esito incerto, facile immaginare che i due pugili daranno il meglio di loro stessi, per proseguire la carriera da professionisti con l'ambizione di raggiungere traguardi importanti .

Sottoclou composto 8 incontri fra pugili Dilettanti con inizio alle 20,45. Atleti della Saf e della regione si scontreranno con pari livello. Per la Sempre Avanti Firenze saliranno sul quadrato gli Atleti Koroveschi, Ciampi, Boschi,Barbini e Poli.

Posto unico 10 euro Platea e Bordo ring

