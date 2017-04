Prodotti e produttori in mostra alla XIX Festa del tartufo marzuolo di Cigoli

Fotografie ZaniChesi

Ha preso avvio ieri sera alla chiesa di San Rocco

CIGOLI- I piatti a base di tartufo marzuolo sono i protagonisti della festa inaugurata ieri sera dal presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, presenti la consigliera Alessandra Nardini e il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, aprendo l’esposizione della opere contro il femminicidio sulle finestre delle abitazioni di Cigoli realizzate degli artisti locali. “Mi sento particolarmente legato a Cigoli -ha spiegato Giani- sin dai tempi della mia infanzia a San Miniato. Questa manifestazione, nelle date, coincide quasi con la giornata internazionale contro il femminicidio, che cade il 21 marzo. Quasi ogni giorno una donna viene uccisa dal proprio partner. Ogni giorno una tragedia che rattrista e da la misura della gravità del fenomeno”.

“Rose Rosso sangue”, la collettiva di artisti sulle finestre del paese per denunciare il femminicidio e solo uno degli eventi collaterali di questa mostra di prodotti e produttori. Per il terzo anno la festa culmina in un contest di food blogger, che propongono una ricetta legata al tartufo. Questa edizione vedrà in sfida finale domani due blogger dalle Marche e dalla Lombardia. Giuria composta da altri blogger premiati nelle scorse edizioni. Nel pomeriggio di domenica il duello per regalare al Marzuolo visibilità on line.

Il tartufo è protagonista a pranzo e a cena al ristorante “I Giorni del Tartufo” con i piatti prelibati al Tartufo Marzuolo realizzati dallo chef Paolo Fiaschi di “Papaveri e Papere”. A contorno mostre di fotografia, modellismo ferroviario, passeggiate nel bosco, spettacoli e intrattenimenti. Senza dimenticare il campionato provinciale di caccia al tartufo e gli cooking show, raccontati dai collegamenti in diretta di Radio Bruno.

Dalle 9:00 di domani il mercatino del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici nei punti caratteristici del borgo, la passeggiata nei luoghi del tartufo e tra i luoghi di Lodovico Cardi, il Cigoli, in collaborazione con il Nordic Walking regionale. (info: Sandra Benedetti 3293992137). A seguire la gara di escavazione tra i tartufai, secondo Campionato Provinciale “XIV Trofeo Mario Montanelli”, “Cigoli in Fiore” VII Mercato floreale. Dalle 12:00 pranzo al ristorante “I Giorni del Tartufo”. Dalle 14:30 lo show cooking con le blogger Sara Sguerri e Shamira Gatta e la premiazione del vincitore del 3° food blog contest "Immagina... il tartufo marzuolo". Poi la premiazione del Tartufo Gigante e della Gara di Escavazione. Ogni 15 minuti dimostrazione di ricerca ed escavazione del Tartufo Marzuolo. Durante tutto il pomeriggio di domenica, musica e intrattenimenti per tutti. Dalle 19:00 la cena con i piatti prelibati al Tartufo Marzuolo realizzati dallo chef Paolo Fiaschi di “Papaveri e Papere” (prenotazioni 388 8505601). Dalle 9:00 alle 20:00 servizio navetta gratuito, dalla località Catena in “P.zza 2 Giugno” e dal Molino d’Egola.