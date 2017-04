Processionaria, Cellai, Castelnuovo Tedesco e Mannelli (FI): “Sforzi del Comune tardivi”

L'assessore Bettini: «Dall'inizio delle attività rimossi 3mila nidi da oltre 700 pini nei cinque quartieri»

“Gli sforzi dell’Amministrazione comunale per il contrasto alle processionarie quest’anno sono stati risibili e tardivi”. Lo dichiarano il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai assieme al capogruppo al Quartiere 5 Guido Castelnuovo Tedesco e alla collega Michela Mannelli, sottolineando come “mai come in queste settimane i cittadini avevano riscontrato disagi così forti”. “La processionaria è pericolosa per l’uomo e per gli animali perché gravemente urticante, sia per contatto diretto sia per semplice avvicinamento – spiegano i consiglieri azzurri – ed essendo un lepidottero fitofago è altamente distruttiva per le piante di pino, poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale”. “Si tratta di un agente infestante molto insidioso – proseguono Cellai, Castelnuovo Tedesco e Mannelli – che deve essere prevenuto e monitorato anche in ossequio all’apposito Decreto Ministeriale in merito. Dopo i fatti di cronaca delle ultime settimane l’Amministrazione comunale dimostri di aver fatto efficacemente la sua parte”. “Abbiamo presentato una interrogazione in Consiglio comunale e nei Quartieri per chiedere conto all’Amministrazione comunale dell’efficacia delle azioni di contrasto adottate contro processionaria e sapere quali informazioni siano state date ai privati sulle indagini ed i trattamenti obbligatori da effettuare; quali verifiche vengono svolte all’interno dei giardini privati in cui siano presenti alberi compatibili con il fenomeno in questione in modo da venire a capo delle anomalie di queste settimane” concludono gli esponenti di centrodestra.

«Dall'inizio delle attività sono stati rimossi circa 3mila nidi di processionaria da oltre settecento pini nei cinque quartieri della città». É quanto ricorda l'assessore all'ambiente Alessia Bettini.

«Gli interventi continuano – ha spiegato – oggi, ad esempio, i boscaioli del Comune hanno bonificato le piante in piazza della Vittoria e in alcuni giardini delle scuole, una delle quali all'Isolotto. Sono ancora in corso le operazioni in viale Guidoni che vedono l'impiego anche di operatori di ditte esterne». «Le piante di pino di proprietà comunale sono oltre quattromila – ha aggiunto l'assessore Bettini – i casi da trattare sono individuati sulla base delle informazioni storiche e nell’ambito della normale attività di controllo del territorio da parte dei tecnici comunali. Visto il numero di alberi da controllare, un grande contributo proviene dagli utilizzatori delle strutture e dai fruitori degli spazi pubblici, che riescono a cogliere i problemi in maniera tempestiva grazie proprio alla loro presenza legata all’utilizzo o al presidio dei luoghi».