Pro Vercelli vs Empoli 2- 1 Ancora una sconfitta in trasferta per l 'Empoli, ed ancora in rimonta..

L'Empoli tornerà ad allenarsi domani mattina (h. 10.30). Annullata la giornata di riposo.

La gara tra Pro-Vercelli ed Empoli sin dall’inizio appare lineare e non certo spettacolare tanto che nei primi quindici minuti si è assistito ad una gara dai ritmi blandi dando vita ad una gara equilibrata. Al 24esimo si fa vedere la Pro con una bella punizione di Mammarella, anche se è lecito dire che è l’Empoli ad apparire più propositivo tanto che al 29’ arriva il gol di Caputo, portando l’Empoli in vantaggio. Gol che nasce su un cross rasoterra di Donnarumma, velo di Zajc che consente a Caputo di concludere in area, il cui tiro viene deviato da Berra infilandosi alla sinistra del portiere. Al 34’ Firenze riporta la situazione in parità. Tutto nasce da un cross dalla destra di Altobelli su cui Rajcevic riesce ad andare di testa facendo da sponda a Firenze che, lasciato libero dagli avversari, riesce a segnare. Risultato primo tempo : Pro Vercelli 1 – Empoli 1 .

Nel secondo tempo, in avvio di gara, Caputo si rende subito pericoloso, servito da Donnarumma, ma il suo sinistro termina al lato. Le squadre tendono ad allungarsi creando più spazi per colpire in contropiede. Palla gol al 56’ per Altobelli, su cross di Mammarella, che poi finisce a lato. Al 60’ Vives assesta una manata A Zajc che l’arbitro non ravvisa, che poi ammonisce al 65’ per un intervento su Donnarumma, bissando la manata di prima. Pasqual, al 66’, bravo nel vedere Di Lorenzo sulla cui sponda non riesce ad arrivare Donnarumma per la deviazione vincente che arriva, invece, al 76’ per Castiglia, ancora su sponda di Rajcevic, riuscendo con molta precisione a mettere la palla alla destra di Provedel. Risultato ribaltato e non è la prima volta che l’Empoli si trova in questa situazione ed è la difesa ad essere sempre sotto accusa. Nei minuti finali i ragazzi di Vivarini si propongono in attacco alla ricerca del pari. Nei minuti di recupero Zajc impegna Marcone che si salva deviando sopra la traversa, ed un minuto prima si era salvato la sua porta dal diagonale rasoterra di Nonkovic. Tentativi, solo e soltanto tentativi …. Tanto che è la Pro ad aggiudicarsi tutta la posta in palio. Risultato finale: Pro Vercelli 2 – Empoli 1 .

PRO VERCELLI (4-3-3): Marcone; Berra, Legati, Bergamelli, Mammarella; Altobelli, Vives, Castaglia; Firenze (37′ st Ghiglione); Raicevic (34′ st Polidori), Morra (44′ st Pugliese). A disp.: Nobile; Rocca; Konate; Barlocco; Gilardi; Della Morte; De Marino; Bruno; Sangiorgi. Allenatore: Gianluca Grassadonia

EMPOLI (3-4-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Romagnoli, Luperto; Untersee (17′ st Ninkovic), Lollo, Krunic, Pasqual (34′ st Seck); Zajc; Donnarumma (27′ st Piu), Caputo. A disp:Terracciano; Giacomel; Becagli; Canestrelli; Zappella; Picchi; Traorè. Allenatore: Vincenzo Vivarini

ARBITRO: Sig. Fourneau di Roma. Assistenti: Grossi/Capaldo

MARCATORI: 29′ pt Caputo (E); 34′ pt Firenze (PV); 32′ st Castiglia (PV)

AMMONITI: Lollo, Krunic, (E) Vives, Mammarella, Legati (PV)

ESPULSI: –