Primo giorno di scuola in Toscana

Primo giorno di scuola, stamani, per oltre 500 mila studenti toscani, dalla scuola materna alle superiori

L'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco si è recata stamattina prima a Viareggio (LU), all'istituto tecnologico ‘Artiglio', e successivamente ad Aulla (MS), presso la scuola primaria ‘Roberto Micheloni' "Oggi – ha detto l'assessore - è il primo giorno di scuola e a tutti gli studenti toscani va il mio più caloroso saluto e l'augurio di un buon anno scolastico. La Regione sostiene e affianca la scuola, ovvero l'agenzia educativa fondamentale per antonomasia. La scuola deve fornire conoscenze e competenze ma ancor più deve formare le coscienze, educare al rispetto di sé stessi, degli altri, dell'ambiente: valori basilari per formare i cittadini del domani. Ai bambini e ai ragazzi voglio augurare un anno, che sarà sicuramente impegnativo, ma anche ricco di soddisfazioni nel loro percorso di crescita".

La visita ad Aulla è stata particolarmente significativa perché gli alunni della scuola elementare ‘Micheloni' hanno preso di nuovo possesso dei propri banchi all'interno di un edificio, dopo aver trascorso alcuni anni in container. "Sono stati anni davvero molto difficili per queste popolazioni – ha detto l'assessore Grieco – e la possibilità per questi ragazzi e ragazze di tornare in una scuola con pareti fatte di mattoni credo sia uno dei segnali più importanti del ritorno alla normalità. Ancora manca da terminare il lotto delle scuole medie ma sono convinta che entro il prossimo anno scolastico gli alunni potranno far lezione nel nuovo immobile".

Lo scorso luglio, una delegazione composta dal presidente Enrico Rossi e dagli assessori Federica Fratoni e Cristina Grieco partecipò all'inaugurazione del ponte di Stadano e del primo lotto della scuola di Aulla che comprende il nido, la scuola dell'infanzia, le elementari e la mensa che è stata collocata in un vecchio edificio ferroviario recuperato. Il complesso si inserisce all'interno dell'area dell'ex Scalo merci che, dopo la sua bonifica, è stata recuperata e restituita alla comunità di Aulla. Adesso ospita una sorta di quadrilatero in cui il nido e la scuola dell'infanzia sono collegati con le elementari dalla nuova palestra e tramite una struttura sospesa alla mensa. Il tutto è messo in relazione con il parco ed aree a verde, anche dentro il quadrilatero stesso. Il costo del primo lotto è stato pari a 9,3 milio ni di euro. L'intervento è stato finanziato per 6,8 milioni dalla Regione Toscana e per 2,5 milioni con le donazioni degli italiani raccolte attraverso i numeri solidali dopo l'alluvione del 2011.

Per quanto riguarda i lavori del secondo lotto, che aggiungeranno a tutto quanto già realizzato le scuole medie, l'obiettivo è consegnare il nuovo immobile per l'inizio del prossimo anno scolastico. Il costo complessivo previsto per la scuola media è di 8,8 milioni di euro già completamente resi disponibili dalla Regione Toscana.



Campi Bisenzio - 19 aule per 450 ragazzi, una nuova scuola per Campi. Dopo un'attesa lunga 8 anni, c'è voluto poco più di un anno di lavori per riaprire il primo piano della scuola Matteotti. Un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro, per metà risorse comunali. Una scuola completamente rinnovata nella struttura e negli arredi, con un nuovo impianto elettrico, wifi in tutte le aule e adeguamenti termici che a fine lavori consentiranno un abbattimento dei consumi di ben l'80 per cento. Ieri l'inaugurazione con il sindaco Emiliano Fossi, insieme alla Giunta, i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, il corpo docente e il personale ATA della scuola.

"Più che un'inaugurazione, è una festa per tutta Campi. Abbiamo restituito alla città uno spazio che mancava da troppo tempo, importante per studenti e fa miglie - ha detto il Sindaco - Non ci poteva essere miglior modo per iniziare l'anno scolastico. Investire sulla sicurezza e la qualità delle scuole significa guardare avanti, pensare ali nostri figli e alle generazioni future. Il lavoro non è finito, abbiamo ancora da completare l'esterno e riqualificare il cortile, ma da oggi la città avrà un nuovo luogo di socialità, che sarà aperto anche fuori dall'orario scolastico"



I lavori sono iniziati nell'estate di due anni fa, quando in un mese sono stati demoliti 1.500 metri quadrati di solaio del sottotetto.Il secondo lotto di lavori, quello più importante, è partito un anno fa, con il rifacimento del solaio e del nuovo controsoffitto, il rifacimento dell'impianto elettrico, l'isolamento termico della facciata, il cablaggio e il wifi in tutte le aule. Il primo lotto ha richiesto un investimento di 100mila euro di risorse comunali. Per il secondo lotto l'investimento è stato di 1,3 milioni di cui 600mila provenienti dalle casse comunali e il resto da un mutuo a cui si è avuto accesso da una graduatoria regionale. Gli altri due lotti, da completare, riguardano la riqualificazione del cortile, che diventerà un campo da basket e pallavolo grazie a un finanziamento di 100mila euro da parte del CONI, e il rifacimento della facciata esterna, per un impegno di 400mila euro. Nella parte monumentale, tutelata dalla Soprintendenza, verrà rifatto l'intonaco, mentre per le altre parti è previsto un cappotto termico che a regime consentirà un abbattimento dei consumi pari all'80%, rendendo quasi energicamente autonoma la struttura.



"Oltre all'intervento, importantissimo, alla scuola Matteucci - ha detto l'assessore alla Città vivace e delle Persone Monica Roso - sono tanti i lavori effettuati durante l'estate nelle varie scuole del territorio. Tutto è pronto per iniziare questo nuovo anno. Auguriamo buona scuola a tutti gli studenti, i docenti e al personale non docente"



Importanti novità anche sul fronte delle modalità di pagamento dei servizi scolastici: da questo anno scolastico i servizi possono essere pagati anche online, sul portale PagoPA, facilmente raggiungibile dal portale istituzionale dell'Ente o attraverso l'APP Spazio Scuola, attivandola con il codice 1372011868 relativo ai servizi del Comunedi Campi Bisenzio. I pagamenti possono essere effettuati immediatamente con carta di debito/credito o con prepagata o in un secondo momento presso tabaccai, punti SISAL, Agenzie Pay Tipper o nei principali istituti bancari. Sono ancora attivi i canali delle farmacie comunali, dei supermercati Unicoop Firenze e degli sportelli bancomat.