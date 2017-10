Prima nazionale di Alessandro Benvenuti al Teatro Politeama Pratese

Sabato 4 e domenica 5 novembre

Sabato 4 novembre, alle ore 21.00 – in replica domenica 5 novembre in pomeridiana – la stagione vera e propria del Teatro Politeama Pratese si apre con la prima nazionale di SABBIE MOBILI, una favola divertente e amara allo stesso tempo, un viaggio alla ricerca di se stessi con la regia diAlessandro Benvenuti. Una commedia ambientata in un paesaggio misterioso, tra singolari creature spuntate da cactus e salotti mimetici, con tre interpreti come Roberto Ciufoli, Gaspare e Max Pisu, che in fatto di comicità non potranno certo deluderci.

Di ritorno da una serata in Svizzera, due comici di successo, i cui rapporti sono ormai logori e vicini alla rottura, si imbattono con il loro aereo in una strana nube nera che li farà precipitare in un luogo misterioso dove è possibile atterrare sui fili della luce “come le rondini”. Qui incontreranno una strana e singolare creatura che comincerà ad interessarsi a loro...

“Forse, proprio quando si è avuto tutto dalla vita – spiega Alessandro Benvenuti – arriva un momento in cui si finisce per perdersi in quel troppo divenuto esagerato. E per ritrovarsi, a volte, è necessario perdere tutto ciò che si è ottenuto e svanire per un po' in una sorta di niente esistenziale. È allora, quando di nuovo non si ha più nulla, quando non si è più da nessuna parte e i giorni hanno il sapore amaro della nostalgia, che si sente il bisogno di cercare la cosa più importante per ciascuno di noi: l'armonia, quel magico dono che ci permette di vivere coscientemente il bene e il male apprezzandone tutti i risvolti”.

Lo spettacolo è una ripresa di Sete!, un grande successo degli anni ’90 del duo Zuzzurro e Gaspare, insieme a Carlo Pistarino. Ed è dedicato proprio al ricordo di Andrea Brambilla (Zuzzurro).