PresepiAmo Città di Pistoia, modalità e tempi d’iscrizione

Grande successo a Natale 2015 e 2016, con decine di migliaia di visitatori

In fase di allestimento la terza edizione di “PresepiAmo Città di Pistoia”, mostra non competitiva di presepi ideata dall’associazione culturale PresepiAmo, che si terrà da domenica 3 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 nell’incantevole chiesa della Madonna del Carmine, posta nell’omonima piazza della città di Giano.

Edificio di culto che, per completezza d’informazione, è stato messo a disposizione dell’associazione PresepiAmo dalla Diocesi di Pistoia. E PresepiAmo ne gestisce le iniziative.

Ci sarà tempo sino al prossimo 30 settembre per iscriversi alla rassegna: sarà necessario fare in fretta, però, perché gli espositori, che giungono da tutta Italia, persino dall’estero, oltre a registrarsi, scaricando l’apposito modulo di adesione dal sito web www.presepiamo.com o ritirandolo alla Tabaccheria Palmerani, in Via di Valdibrana 81, compilandolo in tutte le sue parti, dovranno pure allegare le foto delle opere presentate, inviandole a presepiamo@virgilio.it. Tutto ciò perché sarà realizzato un catalogo della mostra.

Gli obiettivi di questa 3° edizione sono quelli di incrementare i partecipanti della rassegna, animare Pistoia durante le festività natalizie anche con appuntamenti collaterali (presepe vivente; cori di bambini; incontri e convegni), dare la possibilità di far visitare una chiesa poco conosciuta, ma suggestiva come quella della Madonna del Carmine a tutti coloro che lo desiderano. In accordo con la Diocesi e Sua Eccellenza Monsignor Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 3454011774 o 3289419423, inviare un’e-mail a presepiamo@virgilio.it, mandare un fax allo 0573/903100, scrivere ad Associazione Culturale PresepiAmo, Viale Arcadia 33 - 51100 Pistoia oppure recarsi alla Tabaccheria Palmerani.