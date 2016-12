Presepi viventi nelle contrade toscane

Si accendono le fiaccole a Radicofani. A San Miniato il Calendario dell'Avvento sulle finestre del Seminario

Per il terzo anno consecutivo dal giorno di Natale è visibile nella sua interezza il presepe degli artisti, unico del suo genere in Italia, realizzato sulle finestre dello storico palazzo del seminario di San Miniato (Pisa). Si tratta di un Calendario dell'Avvento che occupa l'intera piazza e che ogni sera, dal primo dicembre si è arricchito quotidianamente di un'opera, collocata alle ore 19. Le opere rimarranno visibili a tutti coloro che verranno a San Miniato fino a metà gennaio. Una vera e propria mostra collettiva a cielo aperto che interpreta un argomento di carattere generale: "Per un Natale di pace guardando al creato, alla natura e alle sue fragilità", dove oltre alle opere tematiche, trovano strategica collocazione Gesù bambino, al finestrone centrale della piazza con Giuseppe e Maria, i Magi in arrivo preceduti dalla cometa sul lato sinistro e i pastori. Un punto di forza della Via dei Presepi di San Miniato, facente parte del coordinamento regionale di "Terre di Presepi".

Come tradizione, il presepe vivente di Contignano torna per Capodanno. Nel castello della Val d’Orcia si potranno ammirare “quadri viventi” legati alla nascita di Gesù, quest’anno con l’aggiunta di tanti eventi collaterali. Tra l’altro, il borgo è stato rinnovato grazie a investimenti comunali che hanno reso possibile la realizzazione di luci a risparmio energetico, nuove luminarie natalizie e un parcheggio. L’appuntamento con la sacra rappresentazione è prevista nel pomeriggio (dalle ore 16,30 alle ore 18,30). Lungo le vie di Contignano si potranno ammirare – ed è questa una delle novità - presepi artistici, artigianali e meccanici di varie dimensioni. A questi si aggiungeranno le varie consuete scene viventi, come la Natività, dove a interpretare Gesù bambino, come vuole la tradizione, sarà il bimbo più piccolo del paese. Ma ci sarà anche un mercatino natalizio, dove sarà possibile assaggiare vin brulé, piccoli pani salati, castagne e formaggio. La Val d’Orcia appare il luogo ideale dove rivivere la magia della Natività. Da segnalare, inoltre, i presepi nelle contrade, delle associazioni e delle parrocchie di Radicofani, che hanno fatto a gara per realizzarne di originali. Nel centro storico è previsto un percorso di grande suggestione.