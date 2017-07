Presentazione di Castagnetti.

Il mio secondo campionato di serie B. una grande opportunità consapevole di giocare in una società importante come l'Empoli. Auspico che i tifosi ci possano sostenere sempre.

“Il campionato 2016/17 è stato molto positivo per me, la Spal è stata promossa in serie A, ed auspico di confermare quanto di buono è stato fatto lo scorso anno; sarà importante cominciare a conoscersi tutti cercando di capire il modo di lavorare del mister. Il fatto di disputare nuovamente un campionato di serie B, vista la promozione in A, per me costituisce una nuova opportunità e non un passo indietro, anche perché sono approdato in una società importante.

Sono un centrocampista di impostazione, preferisco giocare la palla e far girare le squadre. Sono abituato a questo modulo, 3-5-2, ormai è da due anni che ci gioco, anche se può cambiare il modo di interpretarlo da parte di ogni allenatore. Il mister non vuole un atteggiamento passivo, ma è presto per fare delle considerazioni, anche perché stiamo incominciando a conoscerci.

I tifosi’? a Ferrara ho lasciato dei tifosi fantastici e, per un giocatore, vedere lo stadio pieno è la massima soddisfazione. Speriamo di poter rivivere la stessa soddisfazione anche qui, che i tifosi ci possano sostenere sempre.”