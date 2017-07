Presentazione del portiere Pietro Terracciano

Cresciuto nel settore giovanile dell´Avellino, ha vestito le maglie di Nocerina, Milazzo, Catania, Avellino, di nuovo Catania e nelle ultime due stagioni quella della Salernitana.

Il dg dott. Andrea Butti ha presentato alla stampa ed ai tifosi il portiere Pietro Terracciano, definendolo un portiere di assoluto valore, affidabilità in cui la società crede affidandogli uno dei due ruoli per la prossima stagione, essendo obbligatori due portieri.

“Sono qui per dare una mano alla squadra e più di questo non posso promettere tanto che cercherò di dare tutto me stesso sia dentro che fuori dal campo. La trattativa per arrivare qui è stata molto rapida e non appena ho saputo dell’interessamento dell’Empoli ne sono stato felicissimo e non ho aspettato un secondo ad accettare la loro proposta, una società la cui fama è nota a tutti. Considero Empoli per me è una tappa fondamentale ed arrivo ad Empoli dopo una stagione finita male.

Se partirò titolare? Dovrà deciderlo il mister in base a cosa chiede ed in relazione anche alle mie caratteristiche precipue. Per quanto riguarda il mio compagno di squadra e di ruolo, Provedel, lo conosco come giocatore ed ora comincerò a conoscerlo come persona. Entrambi ci impegneremo e poi sarà il mister a fare le sue scelte.

Ritengo che la retrocessione sia stata una mazzata per tutto l’ambiente e ritengo che tutti noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti della gente cercando di dare il massimo fin da subito per ricreare una certa armonia nell’ambiente.

Perché la scelta di Empoli? perché, quando si arriva ad un certo punto della carriera, avendo una famiglia, si cerca anche una certa tranquillità nell’ambiente in cui si deve vivere oltre che lavorare , ed Empoli garantisce tutto questo, … e poi io ho sempre giocato al sud tanto che ho accettato di affrontare questa novità auspicando che tutto possa andare per il meglio.”