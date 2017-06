Premio Fair Play - Menarini: grandi sportivi premiati in Toscana

Si è svolta questa mattina a Roma presso il Salone d’Onore del Coni la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 dell’evento

Ivan Zaytsev, Zvonimir Boban, Jarno Trulli, Sofia Goggia, Federico Pellegrino, Yelena Isinbaeva, David Rudisha, Sara Anzanello, Fabio Piasacane e poi il campione olimpico Niccolò Campriani. Insieme a loro anche testimonial e premiati delle precedenti edizioni come Sasha Danilovic, Roberto Brunamonti, Giancarlo Antognoni, Umberto Panerai.

“Ho avuto modo di conoscere alcuni anni fa il Premio Internazionale Fair Play - Menarini e lo straordinario impegno degli organizzatori Angelo Morelli e Chiara Fatai, e di tutta la Giuria - ha detto Giovanni Malagò - la storia del Premio si intreccia con la storia dello sport. Siamo davvero lieti di ospitare nella casa dello sport la conferenza stampa di presentazione del Premio Fair Play, il Coni non è solo un ente patrocinante ma è parte integrante di questa importante manifestazione”.

Grandi protagonisti dello sport nazionale ed internazionale prenderanno parte alla cerimonia di premiazione che si svolgerà giovedì 6 luglio in piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino (Arezzo) che per il quinto anno consecutivo ha accolto la prestigiosa manifestazione.

“Il Premio Fair Play Menarini consente a tutti noi di sognare. Sognare un mondo migliore, dove il modello di riferimento cui ispirarsi e far ispirare i propri figli sia quello tracciato da chi sa vincere lealmente, da chi sa tendere la mano allo sconfitto, da chi non cerca facili scorciatoie ma costruisce la vittoria con fatica e sacrificio. Il Premio Fair Play Menarini ha l’obiettivo di concorrere a rendere questo sogno sempre più reale. Questa è la ragione principale per la quale Menarini ha deciso di confermare la propria presenza in qualità di Title Sponsor per il quinto anno consecutivo” ha dichiarato Ennio Troiano, Direttore Corporate Risorse Umane del Gruppo Menarini.

“La Giuria ha lavorato alacremente in questi mesi per individuare i protagonisti di questa edizione - aggiunge Angelo Morelli, presidente dell’Associazione Internazionale Fair Play Mecenate - 18 grandi campioni, esempi non solo di vittorie e successi nello sport ma anche di etica e fair play nella vita sociale. Insieme a loro anche testimonial e premiati delle precedenti edizioni prenderanno parte agli appuntamenti di questa edizione che si aprirà il 4 luglio a Castiglion Fiorentino. Il giorno seguente premiati e ambasciatori saranno ospiti del Title Sponsor Menarini a cui va il nostro ringraziamento per aver sposato ormai da cinque edizione la mission del Premio”.

Immancabile anche quest’anno il supporto di Consultinvest SIM Spa, società di Intermediazione, main partner della manifestazione.

“Abbiamo condiviso il messaggio e l’obiettivo del Premio con entusiasmo, convinti di dare un contributo ad un qualcosa di importante - ha spiegato Mauro Sereni di Consultinvest - lo sport non è solo un importante mezzo di aggregazione e socializzazione, ma rappresenta anche una opportunità di sviluppo economico che può creare lavoro e benessere per tante persone. Per questo crediamo sia giusto premiare chi fa sport e ottiene importanti risultati in maniera corretta, lanciando, con il proprio comportamento, un messaggio positivo verso la società e, in particolare, verso i giovani, che hanno, sempre di più, necessità di esempi positivi da seguire”.

Ricco e denso di novità il programma della manifestazione che prenderà il via il martedì 4 luglio con l’appuntamento “Sport in piazza” che dal pomeriggio animerà il Parco dei Pini a Castiglion Fiorentino. Nel dopocena, lo stesso spazio ospiterà alcuni grandi campioni dello sport che racconteranno le proprie emozionanti storie all’interno dell’evento “I Campioni si raccontano”, condotto dal giornalista Marino Bartoletti.

Racconteranno la loro storia e i loro aneddoti Francesca Porcellato, Knut Knudsen e l’atleta aretina delle Fiamme Gialle Benedetta Cuneo.

Il giorno seguente nella suggestiva cornice di Piazzale Michelangelo a Firenze, i premiati e gli ospiti prenderanno parte alla Cena di Gala, evento promosso ed organizzato dal Title Sponsor, la farmaceutica Menarini.



Infine il 6 luglio, dopo una visita nel centro storico di Montevarchi, i riflettori si accenderanno sullo splendido scenario del loggiato di Giorgio Vasari in Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino per la cerimonia di premiazione che sarà trasmessa in diretta su SportItalia sul canale 60 e 153 del digitale terrestre e sulla piattaforma Sky nel canale 225 a partire dalle 20,30.