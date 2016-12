Prato: salvato un cane caduto in una scarpata

Università di Pisa: il 20 gennaio una giornata di studi interamente dedicata al cane

Nella sera del 21 dicembre, i Vigili del fuoco del Comando, unitamente ai colleghi del distaccamento di Montemurlo, sono stati impegnati nel recupero di un cane, caduto in una scarpata lungo la "S.R.325" tra i comuni di Vaiano e Vernio. L'animale, dopo aver fatto un volo di circa 5-6 metri é finito all'interno di un roveto. Gli operatori del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), si sono calati dal ciglio fin dentro il rovo, recuperando il cane che è apparso in buone condizioni. Riportato sulla strada, l bestiola è stata riconsegnata ai legittimi proprietari che erano ad attenderla.

“Cave Canem. Comprendere il cane e il perché del suo legame empatico con l'uomo” è il titolo della giornata di studio che si svolgerà il 20 gennaio prossimo nell’aula magna del Polo Fibonacci dell’Università di Pisa in Largo Bruno Pontecorvo. Dalle 9,30 alle 18 interverranno studiosi ed esperti che parleranno della lunga storia di amicizia fra uomo e cane. La partecipazione al convegno è gratuita fino a esaurimento posti. Per iscriversi è necessario inviare una mail a dogday2017@gmail.com entro e non oltre il 10 gennaio 2017.