Prato: in crisi il sito web e il server del Comune

Interviene il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle. A Lastra a Signa "Lastra WhatsApp", il canale di comunicazione gratuito del Comune. L’Amministrazione Comunale di Cortona va su Istagram

Oggi il server del Comune di Prato è andato in tilt per sovraccarico. Già da ieri la situazione era precaria e più volte durante la giornata era impossibile collegarsi sul portale del Comune per avere informarsi sulla situazione meteo o sulle ordinanze, anche oggi la situazione non migliora.

Proprio settimana scorsa il M5S aveva posto l'attenzione su questa vulnerabilità in Commissione Ambiente e Protezione civile, inoltre, secondo il "Piano comunale delle emergenze della Protezione civile" il server del Comune non è collocato in un edificio classificato come sicuro e strategico.

Un canale WhatsApp per essere sempre aggiornati sulle principali notizie di pubblica utilità del Comune. A partire da oggi è possibile usufruire di “Lastra WhatsApp”, il nuovo servizio voluto dall’amministrazione comunale per rendere più semplice, capillare e immediato l’accesso alle informazioni da parte della cittadinanza. Il canale, completamente gratuito e soggetto a libera iscrizione, è attivo al numero 338 669 3507. Per iscriversi al servizio è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’applicazione WhatsApp, salvare in rubrica il numero telefonico sopraindicato (si consiglia di memorizzarlo alla voce “Comune di Lastra a Signa”) ed inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo: “Iscrivimi”. Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Lastra a Signa a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. L’iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con l’invito a leggere la policy del servizio, che si intenderà così accettata. Da quel momento l’utente riceverà informazioni su servizi comunali, scadenze, modifiche, ordinanze e disagi alla viabilità (anche a carattere sovracomunale), eventuali stati d’emergenza. Per cancellarsi dal servizio è sufficiente inviare un messaggio con la dicitura “Cancellami”.

“Con l’attivazione di questo servizio facciamo un altro passo in direzione dei cittadini – ha dichiarato il sindaco Angela Bagni. Da oggi la fruizione delle principali informazioni sarà più efficace, integrandosi nelle reti di comunicazione che la maggior parte delle persone usa quotidianamente.”

“Tra le notizie di interesse diffuse tramite Lastra WhatsApp - ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Leonardo Cappellini - particolare attenzione sarà dedicata alla viabilità, con l’intento di prevenire o contenere il più possibile i disagi.”

Per garantire la privacy, tutti i messaggi saranno inviati in modalità broadcast: nessun iscritto potrà vedere gli altri contatti che hanno aderito al servizio. Inoltre, è importante sapere che il canale “Lastra WhatsApp” è valido solo per ricevere informazioni: i messaggi e le chiamate da parte degli utenti a questo numero non saranno tenuti in considerazione. Per maggiori informazioni o per problemi riscontrati nella registrazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it o telefonare al numero 800 882 299.

Da oltre 10 anni il Comune di Cortona è presente con un proprio sito web istituzionale (www.comunedicortona.it), in continuo aggiornamento, dove sono rintracciabili tutti i riferimenti per entrare in contatto con gli uffici ed i servizi, documentazioni, modulistica scaricabile, gli eventi, così come tutta la sezione trasparenza amministrativa e quanto indica la Legge. In questi anni, nonostante l’affermazione dei Social Media, il sito web si è attestato su 120mila visite annue, una media di circa 330 visite quotidiane; un risultato importante che evidenza il rapporto stretto con la cittadinanza. Le pagine viste oltre 400.000, le sezioni più consultate sono quelle dei bandi, dei comunicati stampa ed eventi, e quelle della Polizia Municipale, dove si possono trovare tutte le informazioni per permessi di transito, ZTL, autorizzazioni etc. Parallelamente il Comune di Cortona è presente con un proprio profilo nei più importanti e diffusi social network. Su Facebook il profilo del Comune di Cortona, ad oggi, ha ben 7770 like, ed è il più seguito di tutta la provincia di Arezzo, con una crescita del 18% nel 2016 (oltre 1200 amici in più). Il 55% di essi è donna, il 45 % uomo; la fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra il 35-45 anni. Oltre 2000 sono i cortonesi registrati nel profilo FB del Comune di Cortona. Se a questi aggiungiamo i profili collegati al Comune di Cortona, come quello del Museo MAEC, della mostra Cortonantiquaria, si raggiungono gli oltre 15.000 amici. La città è presente anche su Twitter con 2672 follower, il secondo Comune più seguito della provincia di Arezzo, con una crescita del 15% in un anno. Da qualche settimana, inoltre, è attivo anche un profilo Instagram che in poche settimane ha raggiunto i 200 follower. Contemporaneamente l’Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di APP con la Protezione Civile per essere tempestivamente informati sulla sicurezza e sui problemi legati alla mobilità e maltempo, ed un’apposita APP per Smartphone, d’informazione turistica, che verrà lanciata entro poche settimane. Altro dato importante è quello che evidenzia come il 40% sia delle visite che dei follower provengano dall'estero, a dimostrazione della reputation di Cortona.