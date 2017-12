Prato Festival ospita Panariello e Vinicio Capossela

Al Teatro Politeama, il 7 e 8 dicembre

Due grandi eventi al Teatro Politeama Pratese. Giovedì 7 dicembre alle 21.15, Giorgio Panariello porterà in scena il suo ultimo spettacolo dal titolo Il Panariello che verrà, una sorta di work in progress in cui il comico riflette sul suo futuro artistico: come si può attirare l’attenzione del pubblico in questi tempi di grandi cambiamenti? Come si può stupire in questo caos di storie su Instagram, video mirabolanti, notizie in tempo reale, fake news, influencer, blogger, youtuber? Il Panariello che verrà è in tour da settembre in tutti i principali teatri italiani riscuotendo grande consenso da parte del pubblico.

Venerdì 8 dicembre alle 21.15 sul palco del Politeama salirà invece Vinicio Capossela. Ombre nell’inverno è il titolo di questo suo nuovo suggestivo spettacolo ambientato tra ombre, nebbie e riflessi. Per Capossela il 2017 è stato un anno importante, ricco di grandi riconoscimenti come il Premio Tenco. Lo spettacolo è a cura di Fonderia Cultart.