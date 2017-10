Povertà, over 65 in difficoltà: colazione a domicilio

Latte, caffè, thè, succhi di frutta, biscotti ed altro, in quantità corrispondente alle dosi nutrizionali giornaliere consigliate

Una fascia d’età dove numerose persone sono in difficoltà e non riescono a vedersi garantiti i pasti quotidiani, ecco uno degli ultimi progetti della Fondazione Banco Alimentare insieme a Kellogg’s.

Il Banco Alimentare della Toscana aderisce con entusiasmo a questo progetto nazionale per renderlo concreto anche nella nostra regione. Progetto che si propone di garantire un pasto fondamentale come la colazione non solo ai bambini, da sempre al centro delle iniziative del Banco, ma anche agli anziani over 65. .

In questi 4 mesi, fino a dicembre compreso, i volontari del Banco stanno consegnando alle strutture caritative convenzionate, che assistono anziani a domicilio, tutto quello che serve per preparare una colazione sana e nutriente: latte, caffè, thè, succhi di frutta, biscotti ed altro, in quantità corrispondente alle dosi nutrizionali giornaliere consigliate. I volontari delle strutture, a loro volta, consegnano direttamente nelle case di circa 300 anziani i prodotti assegnati.

La sicurezza della fornitura per 120 giorni permetterà alle varie strutture di concentrarsi sulla qualità del cibo, oltre che sulla quantità, ed al termine il Banco intende organizzare un momento di riflessione e confronto sull’importanza di una equilibrata alimentazione quotidiana.

Fondamentale in Toscana il contributo delle aziende che forniscono i prodotti necessari per le colazioni, a cominciare da Mukki, un amico di lunga data del Banco, da sempre impegnato in iniziative sociali e di comunità per la nostra regione e che per questo progetto sta fornendo gratuitamente più di 5000 litri di latte. E poi, non meno importanti, gli altri partner del progetto: Probios, Crastan, Nove Alpi, Caffè River, Il Baggiolo e NTFood. E come sempre un ringraziamento va ai volontari del Banco che ancora una volta hanno dato prova di estrema professionalità e capacità organizzativa