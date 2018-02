PosteMobile Final Eight di Coppa Italia: in treno a Firenze con lo sconto

Sconto 30% sul prezzo Base per viaggi di andata e ritorno per/da Firenze

In treno a Firenze per raggiungere la PosteMobile Final Eight di Coppa Italia. In occasione dell’evento sportivo che si disputerà dal 15 al 18 febbraio al Nelson Mandela Forum - di cui il Frecciarossa è il treno ufficiale - gli appassionati di basket potranno assistere alle sfide tra le prime otto squadre del Campionato di Serie A alla fine del girone di andata con in palio la Coppa Italia beneficiando del 30% di sconto su Frecce, InterCity e InterCity Notte per i viaggi di andata e ritorno da/per Firenze.

È quanto previsto dall’offerta “Speciale Eventi”, acquistabile su trenitalia.com, nelle biglietterie e nelle Agenzie di viaggio abilitate, frutto della partnership fra la società di trasporto del Gruppo FS Italiane e la Lega Basket Serie A. La particolare agevolazione è valida sul prezzo Base per le partenze, dal 13 al 18 febbraio, per Firenze e i viaggi di ritorno dal Capoluogo toscano, dal 15 al 19 febbraio.

Aderire alla promozione è semplice: sarà necessario, al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, inserire il codice di prenotazione pubblicato sul sito di Trenitalia ed essere in possesso di un biglietto delle partite PosteMobile Final Eight, da esibire al personale di controlleria a bordo treno quando richiesto.

Lo sconto non può essere applicato per i soli viaggi di andata o per i soli viaggi di ritorno. Sono esclusi dall’offerta “Speciale Eventi” i livelli di servizio Executive e Salottino Business.

Le otto squadre finaliste hanno scelto il Frecciarossa per raggiungere Firenze per la PosteMobile Final Eight di Coppa Italia. La frequenza e la capillarità dei collegamenti delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) e degli InterCity di Trenitalia si coniuga perfettamente con le esigenze di mobilità dei clienti interessati a raggiungere i luoghi che ospitano grandi eventi sportivi.

Ulteriori informazioni su trenitalia.com.