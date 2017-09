Poste, un contest sulla Comunicazione

La partecipazione è stata estesa a tutti i dipendenti dell’hub postale

È stato inaugurato questa mattina presso il Centro di Meccanizzazione Postale di Via Pasolini, a Sesto Fiorentino, il murale sul tema della comunicazione realizzato da Eleonora Nuti, dipendente del Centro di smistamento nell’ambito dell’iniziativa territoriale “Oltre il muro”. Il contest, la cui partecipazione è stata estesa a tutti i dipendenti dell’Area logistica Centro 1, ha l’obiettivo di promuovere la creatività e le diverse forme d’arte per rendere ancora più accoglienti i luoghi di aggregazioni delle comunità attraverso il contributo diretto di coloro che tutti i giorni vivono quei luoghi.

Alla presentazione dell’opera sono intervenuti il Responsabile dell’Area logistica Centro 1, Franco Scapin rappresentanti istituzionali dei comuni di Prato e Sesto Fiorentino, ed una rappresentanza delle Forze dell’Ordine.

Nell’opera, sullo sfondo si riconoscono i segni distintivi della città mentre trovano spazio nel piano intermedio un mare di lettere, da sempre icone identitarie di Poste Italiane. In primo piano è raffigurata una metamorfosi visiva: da tratti lineari prendono forma, materializzandosi, uccelli colorati che in volo si librano nell’aria sfidando lo spazio per mettere in contatto forme lontane nel tempo e nella mente e liberare l’essenza della comunicazione. L’opera è stata selezionata per l’emozione che la stessa evoca centrando il tema del superamento del limite, da cui il tema del contest “oltre il muro”.

Inoltre, è stata allestita una mostra temporanea con tutte le opere realizzate per l’iniziativa, a cui hanno partecipato i dipendenti del Centro di Meccanizzazione Postale di Sesto.

Il Centro di Meccanizzazione Postale di Sesto Fiorentino si occupa dello smistamento automatizzato della corrispondenza oltre alle attività di videocodifica e alla lavorazione della posta registrata destinata al bacino delle regioni Toscana e Umbria.

Il Centro è uno dei più importanti del Paese per volumi di traffico smistando più di 1 milione di pezzi al giorno di posta, 95mila di raccomandate e assicurate e oltre 15mila pacchi.