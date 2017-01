Portraits...

... Ritratti di donne note degne di nota. Germaine Tailleferre / Cathy Berberian / Violeta Parra Gabriella Bartolomei / Malala Yousafzai

Nato dalla volontà di un gruppo di artisti che, unendo le proprie sensibilità, ha deciso di ritrarre in musica e parole, rispettivamente di Massimo Buffetti e Marco Vichi, le figure di cinque donne straordinarie: Germaine, Cathy, Violeta, Gabriella e Malala.

Il progetto si avvale della presenza di Anna Maria Castelli alla voce, Alda Dalle Lucche al saxofono, Elida Pali al violoncello e Susanna Bertuccioli all’arpa. Nella stanza dei ritratti anche le musiche della stessa Tailleferre, il testo e la musica di un celebre brano di Violeta Parra, una delle creazioni di Gabriella Bartolomei oltre a una rivisitazione di Heitor Villa-Lobos.

Ne scaturisce un emozionante quadro d’insieme dedicato al valore dei personaggi ritratti e alle difficoltà da tutte loro affrontate per poter arrivare ad esprimersi in libertà.

Interpretazioni di G.Tailleferre / V. Parra / H. Villa Lobos / G. Bartolomei



Anna Maria Castelli Voce

Alda Dalle Lucche Saxofono

Elida Pali Violoncello

Susanna Bertuccioli Arpa

Testi di Marco Vichi

Musiche di Massimo Buffetti

