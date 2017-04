Porto di Viareggio, ecco i 4 grandi interventi per la crescita

Un investimento totale di oltre 3 milioni e 400mila euro interamente finanziato dalla Regione Toscana

Sono quattro i principali interventi che verranno effettuati nel corso del 2017 all'interno del porto di Viareggio: la nuova banchina commerciale, la cabina di trasformazione elettrica, la fognatura bianca lungo la diga foranea e i lavori di manutenzione straordinaria al molo, per un investimento totale di oltre 3 milioni e 400mila euro interamente finanziato dalla Regione Toscana.

Con il via libera del Comitato portuale alla previsione di bilancio 2017-19 dell'Autorità portuale regionale, sono stati definiti gli investimenti che saranno portati avanti nell'anno in corso. Il Comitato ha approvato l'atto all'unanimità, in uno spirito di piena collaborazione tra Regione, Autorità portuale e Comune.



Il dettaglio degli interventi

La cabina di trasformazione elettrica sarà sistemata nella darsena Viareggio, sulla banchina pubblica dove vengono gli accosti per il refit: servirà per dare elettricità e servizi alla banchina stessa. Il progetto, già inserito nell'elenco annuale della programmazione, è stato perfezionato di concerto con il Comune grazie ad una variante del piano attuativo. Già previsto il finanziamento pari a 350mila euro.

La banchina commerciale: impegno di spesa totale pari a 2milioni e 600mila euro, in fase di aggiudicazione provvisoria. L'opera, prevista dal vigente piano regolatore portuale in prossimità della testata della diga foranea, servirà sia per il charter nautico che per il croceristico di medio cabotaggio.

Realizzazione della fognatura bianca che correrà lungo tutta la diga foranea: l'obiettivo è quello di risolvere il problema della regimentazione delle acque meteoriche. La spesa prevista è di 290mila euro.

Interventi sul molo: consistono in sostanza nella sistemazione della pavimentazione e del muretto, e dei parapetti. Una manutenzione straordinaria per la quale sono previsti 200mila euro di investimento.



Inoltre, sempre nell'ottica di un miglioramento della fruibilità e della sicurezza del porto, verranno proseguiti i lavori di escavo, in particolar modo nel canale tra le darsene Italia ed Europa. I sedimenti di risulta saranno smaltiti via mare in cassa di colmata al porto di Livorno.

"Un investimento importante per Viareggio – commenta l'assessore regionale a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – fatto in un momento non semplice per le finanze regionali, a conferma dell'attenzione della Regione per i porti regionali e per la costa in genere. Ora l'Autorità Portuale Regionale potrà dare il via ai lavori. In particolare la realizzazione della banchina commerciale e la realizzazione di adeguati servizi alle banchine pubbliche per le imbarcazioni, potranno migliorare sensibilmente l'attrattività del porto sia in termini turistici, per l'uso croceristico, sia in termini imprenditoriali. In questo contesto mi sembra importante la decisione del comune di tornare ad essere la stazione appaltante per la realizzazione del mercato ittico e i nostri uffici sono pronti a fornire piena collaborazione".

"Da tempo non si vedevano investimenti di questa portata della Regione sul nostro territorio – commenta il vicesindaco Valter Alberici –: un segnale importante per la città e per le imprese che lavorano all'interno del porto. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti: adesso dobbiamo pensare al mercato ittico, per il quale abbiamo già fatto un incontro in Regione. Il nostro obiettivo – prosegue - è duplice: da un lato valorizzare chi lavora all'interno del porto, che siano le imprese della nautica così come i pescatori, dall'altro e migliorarne l'accoglienza turistica, vocazione per troppo tempo sottovalutata. In questo quadro si inserisce l'approvazione del regolamento urbanistico comunale che dovrà andare di pari passo con il piano regolatore portuale: il confronto fra le esigenze di tutti e la collaborazione sinergica – conclude il vicesindaco - sono certo porteranno ad ottimi risultati".