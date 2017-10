"Porta Romana in viola": mostra delle maglie storiche della Fiorentina

All'agenzia generale UnipolSai di Porta Romana

Inaugura oggi, alle ore 17:00, nella sede dell’Agenzia UnipolSai “Porta Romana” (via A. Aleardi, 1r – ingresso libero) “Porta Romana in Viola”, la mostra delle maglie storiche della Fiorentina che l’Agenzia ha organizzato in collaborazione con Giglio Amico Onlus e Fondazione Claudio Ciai Onlus.

In esposizione le maglie indossate a partire dal 1958 dai campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, calciatori come Mazzoni, Merlo, Marzocco, Antognoni, Desolati, Paradisi, Di Chiara, Piacentini, Batistuta, Chiesa, Riganò, Toni, Mutu, Valero, Astori e Bonetti.

A brindare insieme agli amici della Viola, saranno presenti alcuni dei campioni della Fiorentina, tra cui Ciccio Esposito, Moreno Roggi, Luciano Chiarugi, Alberto Di Chiara e Mario Mazzoni e il Presidente Provinciale dell’Associazione Allenatori di Calcio Cesare Calamai. Prevista anche la presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci.

“Con questa mostra oltre che ringraziare la Fiorentina e i suoi calciatori per le emozioni che ci hanno fatto vivere in tutti questi anni, desideriamo avvicinare i fiorentini all’attività svolta da Giglio Amico Onlus e Fondazione Claudio Ciai Onlus che, raccogliendo fondi con eventi come il nostro, sostengono ed aiutano le persone, per vari motivi, in difficoltà” dichiara Amos Martelli, agente di Porta Romana a nome di tutti i sui colleghi.

Fra tutti i visitatori della mostra, che rimarrà aperta fino al 31 ottobre, sarà estratta a sorte una maglia ufficiale della Fiorentina stagione 2017-2018. Al termine della serata l’Agenzia UnipolSai “Porta Romana” devolverà una somma di denaro a sostegno dell’attività sociale delle due onlus.