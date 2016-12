Questa mattina è stato riaperto al transito degli autobus Ponte Vespucci

Il divieto di transito era scattato, in via precauzionale a seguito delle ondate di piena del 6 novembre ed era rimasto in vigore per i veicoli superiori ai 35 quintali. Da questa mattina il ponte è tornato transitabile anche ai mezzi pesanti fino a 20 tonnellate.